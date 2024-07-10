Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla tamamlandı.

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Galatasaray yarın saat 10.30 ve 18’30’da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.