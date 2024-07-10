Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman iki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla tamamlandı.
Galatasaray yarın saat 10.30 ve 18’30’da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.