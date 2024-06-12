Galatasaray, yeni sezonu 3 Temmuz'da açacak

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak.

Galatasaray, yeni sezonu 3 Temmuz'da açacak
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, 2024-2025 sezonunun hazırlıklarına 3 Temmuz’da başlayacak.

Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz’da İstanbul’da başlayacak. Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk etap kampı, 9-18 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Geinberg bölgesinde gerçekleşecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Irdning bölgesinde yapacak.

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