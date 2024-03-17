Galibiyet 3'lüsü Carlos Vinicius'tan

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Carlos Vinicius, Kasımpaşa maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Galibiyet 3'lüsü Carlos Vinicius'tan
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Carlos Vinicius, Kasımpaşa maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 4-3’lük skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet, büyük sevinç yaşadı ve taraftarların yanına giderek galibiyeti kutladı. Müsabakada galibiyet golünü kaydeden Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius da sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi.

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