Gastro İnegöl'ün ramazan menüleri belli oldu

İnegöl Belediyesi’nin lezzet durağı Gastro İnegöl’ün ramazan ayı menüleri belli oldu. 12 ayrı menüyle hizmet verecek tesis, ramazan süresince sadece rezervasyonla çalışacak.

İnegöl Belediyesi’nin sosyal tesisi Gastro İnegöl’ün Ramazan ayında nasıl hizmet vereceğine dair yol haritası belirlendi. Normal günlerde sabah çorbası, öğle ve akşam yemeklerinde aşırı yoğunluk yaşanan tesis, ramazan ayında sadece iftarlarda açık olacak. Ayrıca hemen her öğünde ciddi yoğunluğun yaşandığı Gastro İnegöl’de vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ramazan ayı boyunca rezervasyon sistemi uygulanacak.

İnegöl Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Gastro İnegöl’ün ramazan ayında da yöresel yemekleri ve kendi has lezzetleriyle hizmet vermeye devam edeceği aktarıldı. Sosyal tesisin ramazan ayı çalışma düzeni ve menülerle ilgili şu ifadelere yer verildi: “Yeni yeri ve konseptinde ilk Ramazan ayını karşılayacak Gastro İnegöl’de, iftar sofralarının heyecanı şimdiden başladı. Belediyemizin lezzet durağı Gastro İnegöl, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’te bu kez iftar sofraları kuracak. Tesisimiz ramazan süresince sadece iftarlarda ve rezervasyonla çalışacak. Vatandaşlarımız ramazan ayının ilk günü itibariyle 30 gün için rezervasyonlarını 0 224 712 1870 numaralı telefondan yaptırabilecekler.”

12 menü ile hizmet verilecek

“Gastro İnegöl’de ramazan ayı boyunca 12 farklı menüyle hizmet verilecek. 3 ızgara menüsü sabit olacak şekilde her gün 5-6 farklı menü sunulacak. Günün menüleri sosyal medya hesaplarından günlük olarak paylaşılacak. Ramazan ayı menülerimiz ise; İnegöl köfte menü, Gastro burger menü, arpa şehriyeli tavuk incik menü, piliç topkapı menü, tavuk elbasan menü, ekşili köfte menü, güveçte boşnak yahni menü, paşa kebabı menü, et riridi menü, İnegöl pidelisi menü, tavuk külbastı menü, hünkar beğendi menü.”