Gayrimenkulde yaz ayları hareketliliği başladı

Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, yaz aylarının gelmesiyle gayrimenkul sektöründe hareketlenmeye başladığını ifade ederek, “İstenilen düzeyde olmasa da sektördeki hareketlilik bizleri umutlandırıyor” dedi.

Gayrimenkul sektörü hakkında konuşan Gayrimenkul Uzmanı Şule Duman, sektörün kış aylarına oranla hareketlilik yaşadığını ifade etti.

Vatandaşların gayrimenkul yatırımına güvendiğini belirten Duman, konuyla ilgili şunları söyledi:

“İnşaat sektörü yaz aylarının gelmesiyle hız kazandı. Buna bağlı olarak gayrimenkul sektörü de hareketlendi. Kredi faizlerinin yüksek olması çekilebilen kredi miktarlarının belirli seviyelerde tutulması olumsuz olarak yansımış olsa da, yaşanan hareketlenme göze çarpıyor. Yatırımda güvenilir liman olarak görülen gayrimenkul vatandaşların birinci tercihi olmaya devam ediyor. Fiyatlarda ise dengelenme göze çarpıyor. Geçtiğimiz yıla oranla fiyatlarda büyük bir artış yaşanmaması yatırımcıyı sevindiriyor. İnşaat firmaları ise durgun geçen sektörde yaptıkları gayrimenkulleri satmak için çeşitli kampanyalara başvuruyor. Vatandaşların daha rahat ev sahibi olması bu şekilde kolaylaşıyor.”

“Tatil bölgeleri yatırımda öne çıkıyor”

Şule Duman, yatırımcıların özellikle tatil bölgelerini seçtiklerini ifade ederek, “Yatırımın hızla geri dönmesini isteyen vatandaşlar yazlık almayı ve kiralamayı tercih ediyor. Bu sayede yaz aylarında elde edilen gelir vatandaşları memnun ediyor. Bu şekilde bir yatırımcı 5 yıl içinde vermiş olduğu paranın büyük bir bölümünü çıkarmış oluyor. Buda cazip bir yatırım olarak öne çıkıyor. Bundan dolayı tatil bölgelerinde inşaatlarda hız kazanmış durumda. Birçok proje tamamlanmadan sahiplerini buluyor” dedi.