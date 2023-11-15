Gebze'de kasaplara sıkı denetim

Gebze Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğünden oluşan ekipler ilçede faaliyet gösteren kasapları denetledi.

Gıda mühendisi ve veteriner hekim eşliğinde ilçede bulunan kasap ve tavuk satış yerlerinde denetim gerçekleştiren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler; işyerlerinde ruhsat ve evrak kontrolünün yanı sıra satışa sunulan et ve et ürünlerinin rengi, kokusu, son kullanma tarihleri, müşteriyi aydınlatıcı fiyat etiketi, soğuk hava depolarında etlerin yerle temasının olmaması, askıda bulunan etler arasında mesafelerin olması, duvar ve benzeri yerlere temas etmemesi, yetkili kesimhaneden mührü olup olmadığı ve hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol etti. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan işyerlerine idari yaptırım uygulayan ekipler, sağlıklı şartlarda satış yapan esnafa teşekkür etti.