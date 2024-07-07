Genç güreşçi Sırbistan'da fırtına olup esti

Sırbistan’da düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’nda, Sakarya Büyükşehirli genç güreşçi Muhammed Ali Göçmen grekoromen stil 72 kiloda gümüş madalya kazanarak 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonu olmasına katkı sağladı.

1-7 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası’nda 20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımımız 123 puan toplayarak Avrupa Şampiyonu oldu. 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya toplayan Milli Takımda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin genç sporcusu Muhammed Ali Göçmen grekoromen stil 72 kiloda gümüş madalya kazanarak bu başarıya katkı sundu.

Göçmen, ilk maçta Sırbistanlı sporcuyu 8-0 mağlup etti. İkinci maçta ise Norveçli güreşçiye karşı nefes kesen bir performans sergileyen sporcumuz bu maçı da 10-1 kazandı. Göçmen, çeyrek finalde 5-3 ve yarı finalde de 4-3’lük sonuçla finale kadar yükseldi. Final maçında ise Livvanyalı sporcuyla başa baş güreşen Muhammet Ali Göçmen, 4-3 mağlup oldu ve şampiyonluğun sınırından döndü. Avrupa ikinciliği, Sakarya’ya da büyük bir gurur yaşattı ve sporcumuz şehrine madalyasıyla döndü.

Büyükşehir Belediyesi, başarılı güreşçisi için kutlama mesajı yayımlayarak, “Her şey için teşekkürler Muhammet Ali. Nice başarılara ulaşacağından hiç şüphemiz yok” ifadelerine yer verdi.