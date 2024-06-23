Gökyüzünde görsel şölen: Dolunay kızıllığı ile göz kamaştırdı

Tekirdağ'da akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay kızıllığıyla göz kamaştırdı.

Gökyüzünde görsel şölen: Dolunay kızıllığı ile göz kamaştırdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ’da akşam saatlerinde ortaya çıkan dolunay kızıllığıyla göz kamaştırdı.

Haziran ayının son dolunayı akşam saatlerinden itibaren gökyüzünde adeta vatandaşlara görsel şölen yaşattı. Tepelerin arkasından yavaş yavaş ortaya çıkan dolunay, kızıl rengi ile görenleri mest etti. Tekirdağ semalarında gökyüzünü süsleyen dolunay, rengi ve parlaklığı ile geceyi gündüze çevirirken, gökyüzündeki manzarayı izleyen vatandaşlarsa bu eşsiz anların tadını çıkardı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb