Gölbaşı'nda Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor

Gölbaşı Belediyesi, düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyetin 100. yılını anlamlı bir şekilde kutlamaya devam ediyor. 28 Ekim günü saat 18.00’de Gölbaşı Kaymakamlığı’nın önünden başlayan meşaleli yürüyüşe Gölbaşılılar büyük ilgi gösterdi. Gölbaşı Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in vizyon projelerinden olan Büyük Gölbaşı Merkez Projesi kapsamında Merkez Meydanı açacak ve akşam da Atatürk Sahil Parkı’nda Murat Boz konseri ile Başkentliler Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşayacak.

Gölbaşı Kaymakamlığı’nın önünden başlayan meşaleli yürüyüşe Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Nail Akça, MHP İlçe Başkanı Musa Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, BBP İlçe Başkanı Hakan Lale, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özden Cengiz Şimşek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, meclis üyeleri, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri, il hemşehri dernekleri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte Türk bayrağı ve Atatürk flamasını Gölbaşı Belediyespor sporcuları taşıdı. Başkan Şimşek’in sosyal medya hesaplarından Gölbaşılıları aileleriyle beraber yürüyüşe davet ettiği video sonrası Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitler ve gaziler için yapılan saygı yürüyüşüne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, organizasyona ev sahipliği yapan Başkan Şimşek’e ve Gölbaşı Belediyesi personeli başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Şimşek, “Hep birlikte öğrencilerimizle, yaşlılarımızla, gazilerimizle, kaymakamlık önünden yürüyüşümüze başlayıp Atatürk Sahil Parkı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşımızı okuyarak sonlandırdık. Yürüyüşümüze katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz’ dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak gecemizi gündüzümüze katarak vatanımızı hep en ileriye taşımak için çalışıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızda da Gölbaşı’na yakışır şekilde bir Cumhuriyet Bayramı kutlamak istiyoruz ve öyle de yapacağız. Merkez Meydan açılışımıza ve Murat Boz konserimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum” dedi.