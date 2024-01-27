Gönen'de üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Gönen ilçesi, Hasanbey Mahallesi, Sarıköy mevkiinde, 10 AKL 380 plakalı Tofaş marka otomobili ile seyir halinde olan O.T. (28) yaptığı hatalı solama sonucu, Sarıköy istikametinden gelen S.K. (59) hakimiyetindeki 17 CCN 778 plakalı kamyon ile çarpışarak kazaya yol açtı. Meydana gelen çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar nedeniyle, B.Ş. (53) hakimiyetindeki 10 KK 755 plakalı kamyonet de kazaya karıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil ekipleri yönlendirildi.

Sürücülerden O.T. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak, ambulansla Gönen Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Kamyonet sürücüsü B.Ş. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.