Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık mazbatayı aldı
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık mazbatasını alarak göreve resmen başladı.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık mazbatasını alarak göreve resmen başladı.
31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından seçilen başkanlar bir bir mazbatalarını alarak görevi devir alıyor. Gürsu Belediye Başkanlığına seçilen AK Parti’li Mustafa Işık BUSKİ konferans salonunda düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Mazbata alım töreninin ardından meclis üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Mustafa Işık’ın mazbata alma törenine meclis üyeleri ve partililer katıldı.