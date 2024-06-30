Hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan eski muhtar yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünün eski dönem muhtarı olan ve hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Balaban yakalandı.

Hakkında 16 yıl hapis cezası bulunan eski muhtar yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünün eski dönem muhtarı olan ve hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Balaban yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından, uzun süredir aranan ve çeşitli suçlardan 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mecidiye Köyü Eski Muhtarı Ali Balaban, yapılan titiz çalışmalar sonucunda yakalandı.

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Mecidiye Köyü Eski Muhtarı Ali Balaban, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlemlerin tamamlanmasını müteakip çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.