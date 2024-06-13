Halkalı-Edirne treni durdu, yüzlerce yolcu istasyonda kaldı

Halkalı-Edirne seferini gerçekleştiren 12721 sefer sayılı tren, Halkalı-Kapıkule arası inşaatı devam eden Hızlı Tren Hattı’nın Çerkezköy-Halkalı kesiminde yapılan çalışmaların tamamlanamaması nedeniyle Çerkezköy istasyonunda durdu. İstasyonda bulunan 300 yolcuyu gidecekleri yerlere götürmek üzere otobüsler getirildi.

İstanbul Halkalı Tren Garı’ndan hareket ederek Edirne’ye gitmek üzere yola çıkan 12721 sefer sayılı tren, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yer alan Çerkezköy Tren İstasyonu’na geldiği sırada durdu. Yapımı devam eden Kapıkule-Halkalı/Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışmalarında yaşanan aksaklıklar sebebiyle hareket edemeyen trende bulunan yaklaşık 300 yolcu, istasyon önüne getirilen otobüsler ile tren güzergahında bulunan şehirlere götürüldü. 2 gündür yaşanan sorunlar nedeniyle tepkilerini dile getiren vatandaşlar, yaşanan sorunların bir an önce çözülmesini ve hattın tamamlanması gerektiğini belirtti.