Hayırsever vatandaştan 40 yataklı prefabrik servis binası

Balıkesirli hayırsever bir işadamı 2 katlı, 20 hasta odalı ve 40 yatak kapasiteli yeni prefabrik yataklı servis binası inşa ederek, BAÜN hastanesine bağışlama protokolü imzaladı.

Balıkesir ve çevresine üçüncü basamak niteliğinde sağlık hizmeti sunan Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesine hayırsever vatandaş Mehmet Çetin tarafından bağışta bulunuldu. Bağışçı Mehmet Çetin, Sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerin ve güncel uygulamaların yakından takip edildiği BAÜN Hastanesi için bina uygulama projesine uygun olarak, 2 katlı, 20 hasta odalı ve 40 yatak kapasiteli yeni prefabrik yataklı servis binası inşa edecek.

Rektörlükte imzalanan bağış protokolünü, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ile bağışçı Mehmet Çetin imzaladı. İmza töreninde konuşan bağışçı Mehmet Çetin, yeni yataklı servis binasının hafriyat, prefabrik betonarme inşaatının yapımı ve hasta odalarının tefrişatını yaptırarak anne ve babası adına Balıkesir Üniversitesine bağışlayacağını ifade ederken, yapılacak yataklı servis binasının hayırlı olmasını diledi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da Balıkesir Üniversitesi Hastanesine sunduğu katkılardan ve örnek davranışından dolayı bağışçı Mehmet Çetin’e teşekkür ederken, yapılacak yeni binanın hayırlı olması temennilerinde bulundu.