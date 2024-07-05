İBB Başkanı İmamoğlu Silivri'ye Geliyor!

Başkan İmamoğlu, yerli buğday tohumlarının deneme ekiminin yapıldığı Gazitepe Mahallesi’nde düzenlenecek hasat etkinliğine katılacak. Bu önemli etkinlikte, çiftçiler ve üreticiler başta olmak üzere tüm Silivri halkı bir araya gelerek bu anlamlı anı paylaşacaklar.

Başkan Balcıoğlu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Üreticilerimize ve çiftçilerimize yaptığı can suyu niteliğindeki destekler ile İstanbul genelinde tarım yapılan alanları 51 bin dekar arttıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Silivri'mize geliyor. Deneme ekimi yaptığımız yerli buğday tohumlarımızın hasadını yapacağımız etkinlikte tüm hemşehrilerimizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız,” dedi.

Etkinlik Detayları:

• Tarih: 6 Temmuz 2024, Cumartesi

• Saat: 15:30

• Yer: Gazitepe Mahallesi, Gazitepe Caddesi, No:26