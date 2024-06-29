İBB E-Spor Turnuvası Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) e-spor Akademisi, 5-6-7 Temmuz tarihlerinde heyecan verici bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bilgisayar kategorisinde Valorant, konsol kategorisinde ise EA FC 24 turnuvaları düzenlenecek.

13 yaşından büyük tüm İstanbulluların katılabileceği etkinliğe başvuru ve kayıtlar başladı. Başvurular İstanbul Senin uygulaması ve online formlar üzerinden yapılabilecek. E-sporda Türkiye’nin en iyilerine ev sahipliği yapması beklenen etkinliğin elemeleri 5 Temmuz’da online olarak gerçekleştirilecek. Elemelerin ardından çeyrek ve yarı final ile müsabakaları İBB’nin Bağcılar’daki Cüneyt Arkın Gençlik Merkezi’nde bulunan E-spor Akademisinde oynanacak.

BAŞVURULAR 3 TEMMUZ’A KADAR

Turnuva bilgisayar kategorisinde Valorant, konsol kategorisinde ise EA FC 24 oyunlarında düzenlenecek. Valorant turnuvası için 64 takım (320 oyuncu) kontenjanı bulunurken, EA FC 24 turnuvası 128 oyuncu ile sınırlı olacak.

Kıyasıya rekabetin yaşanacağı bu büyük etkinliğe 13 yaşın üzerindeki tüm gençler başvuru ve kayıt yapabiliyor. Turnuvaların kayıtları İstanbul Senin uygulaması ve online form aracılığı ile alınıyor. Valorant başvuruları online olarak https://forms.ibb.gov.tr/genclikspor/valorant-3/ formu üzerinden, EA FC 24 turnuvası başvuruları ise https://forms.ibb.gov.tr/genclikspor/eafc-24-2/ formu üzerinden yapılabiliyor. Başvuruların son kayıt tarihi ise 3 Temmuz.

Dereceye giren takım ve sporcuların çeşitli ödüller alacağı turnuva hem oyuncular hem de izleyiciler için unutulmaz anılarla dolu olacak.

Turnuva Detayları:

Online

Tarih: 5 Temmuz 2024

Saat: 18:00

Finaller

Tarih: 6-7 Temmuz

Yer: İBB Cüneyt Arkın Gençlik Merkezi (Bağcılar)

· Saat: 12:00

Oyunlar: Valorant, EA FC 24