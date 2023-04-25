İBBSK Başkanı Fatih Keleş, Avrupa şampiyonalarında madalya alan sporcularla buluştu

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası ve Avrupa Karate Şampiyonası’nda madalya elde eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) sporcuları, Kulüp Başkanı Fatih Keleş ile bir araya geldi.

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazanan Burhan Akbudak ile grekoromen stil 55 kiloda altın madalyanın sahibi olan Adem Burak Uzun, yine aynı şampiyonada kadınlar 53 kilogramda bronz madalya elde eden Zeynep Yetgil ve Avrupa Karate Şampiyonası’nda üçüncülük kürsüsünde yer alan Serap Özçelik Arapoğlu, İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde, İBBSK Başkanı Fatih Keleş ile bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Keleş, “Yine bir Avrupa şampiyonası sonrası buradayız. Geçtiğimiz 1 ay boyunca kulüp olarak elde ettiğimiz başarılar ve ekibimiz ile yine basının karşısındayız. Sporcularımız, İspanya’da düzenlenen turnuvada 2 gümüş, 5 de bronz madalya elde ettiler. Biz her zaman kendilerinin destekçisi olacağız. Ülke gündemi farklı yönlerde seyir etse de biz, kulübümüzün ve sporcularımızın bu başarılarını tüm Türk halkına duyurmak istiyoruz. Ülkemizin geçirdiği zor günlerde bizleri bir nebze de gülümseten sporcu arkadaşlarımızın aldıkları başarıları sizlerle paylaşmak istedik. Deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın da bu başarıları görmesini isterdik. Bu başarılar ülkemizin geleceği adına umut olsun. Arkadaşlarımızın elde ettikleri başarılar kolay kazanılmıyor. Tüm sporcu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kulübümüzü ve milli takımı başarıyla temsil ettiler” dedi.

Burhan Akbudak: "Şampiyonada depremzedeler için ayrı şekilde motive olduk"

Yaşanan deprem felaketi sebebiyle zor günler geçirerek çalışmalarını tamamlamak zorunda kaldığını dile getiren Burhan Akbudak, “Hırvatistan’ın Zagrep kentinde 82 kiloda Avrupa şampiyonu oldum. Geçen sene 3. olmuştum. Hedefim altın madalyaydı, ben de bu hedefe ulaştığım için mutluyum. Bu şampiyonanın ayrı bir önemi de deprem felaketi oldu. Ben Kahramanmaraşlıyım. Şampiyonada onlar için ayrı bir şekilde motivasyon olduk. Başarıya giden yolda devletimiz, kulübümüz ve ailelerimizin katkısı büyük” diye konuştu.

Grekoromen stil 55 kiloda birincilik kürsüsünde yer almayı başaran Adem Burak Uzun da, “Böyle büyük bir turnuvaya ilk kez katıldım. Benim için büyük bir duyguydu. Yaşımda rakiplerime göre biraz ufak olduğu için çok tanınmıyordum. İyi çalıştım. 19 sene sonra 55 kilogramda ilk kez madalya verildi. Bunu ben başardığım için çok mutluyum. Yeni geldiğim kulübüme yine altın madalyalar getirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Serap Özçelik Arapoğlu: "Milletimizi gururlandırmaya devam etmek istiyoruz"

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu da büyüklerde dokuzuncu finaline çıktığını hatırlatarak, "Sporda iyi olmak yeterli değil, mental olarak da iyi olmanız gerekiyor. Önümüzde dünya Şampiyonası var. En iyi şekilde hazırlanıp, elde edeceğimiz başarılar ile milletimizi gururlandırmaya devam etmek istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

Zeynep Yetgil: "Madalyamı depremden etkilenen vatandaşlara armağan ediyorum"

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 53 kiloda üçüncü olan Zeynep Yetgil ise, “İyi bir hazırlık süreci geçirdim. Avrupa şampiyonasında 3. oldum. Madalyamın rengi bronz ama benim için çok değerli bir madalya. Bu şampiyonası öncesi yaşanan deprem felaketi ülkemizi ve bizleri olumsuz etkiledi. Etkilenen vatandaşlarımıza armağan ediyorum” şeklinde konuştu.

Basın toplantısı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.