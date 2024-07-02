İbrahim Tatlıses ile büyük buluşma 11 Temmuz'da Harbiye'de
Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses, sevenleriyle 11 Temmuz'da İstanbuL Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde buluşuyor.
Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses, sevenleriyle 11 Temmuz’da İstanbuL Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde buluşuyor.
Tatlıses’in türkü ve arabeskten popa uzanan geniş bir yelpazede dillere pelesenk olmuş şarkıları ve sahne performanslarıyla renklenecek gecenin biletleri teknoloji odaklı etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışta çıktı.