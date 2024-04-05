İki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk 5 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 34 CCY 006 plakalı otomobil ile H.Y. yönetimindeki 41 AKY 191 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile 3 çocuk yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.