İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ile yemek açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmeye ilişkin, “Bu yemeğe olan ilgiyi hayretle izliyorum. Biz önceki dönem genel başkanımızla buluşuruz, buluşacağız” dedi.

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında sürdürülebilir ulaşıma yönelik tedbirlerin teşvik edilmesi amacıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nın 2024 lansmanı, Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB) gerçekleştirildi. Teması ‘Paylaşımlı Kamusal Alanlar’ olarak açıklanan etkinliğe, TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, gaz salınımını düşürecek farklı yakıt türleri, enerji takviyeleriyle farklı araçların kullanılmasının kentlerde artırılmasının bir zorunluluk olduğunu dile getirdi. İmamoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında hafta boyu bisiklet eğitimleri, otomobilsiz kent etkinlikleri, spor festivalleri, yarışmalar, yürüyüşler, bisiklet sürüşleri başta olmak üzere pek çok etkinlik gerçekleştirileceğini kaydetti. Kentlerde vatandaşların hareketinin arttırılması ve daha sağlıklı bir toplum için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini dile getiren İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak sürdürülebilir kentsel hareketliliğe ve Avrupa Hareketliliği Haftası’na çok önem veriyoruz. İstanbul, Türkiye’nin ama aynı zamanda Avrupa’nın en büyük ve en kalabalık şehri. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde ortaya koyacağımız bu kabiliyetler hem ülkemizin şehirleri hem Avrupa’nın, hatta bütün dünyanın şehirleri için ilham verici hamleler olmalıdır diye iddiamızı ortaya koymalıyız” ifadelerini kullandı.

“Bu yemeğe olan ilgiyi hayretle izliyorum”

Etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmeye ilişkin, “Bu yemeğe olan ilgiyi hayretle izliyorum. Biz önceki dönem genel başkanımızla buluşuruz, buluşacağız. Bunun böyle bir olaya dönüşmesi CHP camiasını rahatsız ediyor. Biz hem Genel Başkanımız Özgür Özel ile hem de önceki dönem genel başkanlarımız Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşürüz, buluşuruz, çay kahve içeriz, yemek yeriz. Parti kültürümüzde ve insani diyaloğumuzda bu vardır. Bence gerçekten merak edilmesi gereken, bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde neleri yiyemedikleri konusu. Ekonomi ve başka hususlar daha önemli diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.