'İnşallah tapularınızı dağıtmak bize nasip olacak'

Danamandıra, Sayalar ve Çayırdere mahallelerinde yaşanan mülkiyet problemi çözüme kavuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Silivri Belediyesine yetki verilmesinin ardından Sayalar Mahallesinde toplantı düzenlendi. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarı ve hak sahipleri toplantıya katıldı. Burada konuşan Başkan Yılmaz, “Sayalar Mahallemizin yerleşik alanı içerisinde kalan 40 tane arazinin hak sahiplerinin belirlenmesi, kıymet takdirlerinin yapılması ve bakanlık olurunun alınmasının ardından sizlere tapularınızın dağıtımını gerçekleştireceğiz.” dedi.

ECE: “BELEDİYE BAŞKANIMIZ ELİMİZİ HİÇ BIRAKMADI”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sayalar Muhtarı Hüseyin Ece, “Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz bugüne kadar bizlere çok yardımcı oldu. Elimizden tuttu ve hiç bırakmadı. Halı sahamızı, sağlık ocağımızı yaptık. Köy meydanımızı da yapacağız. Tapu sorunumuzun çözümünü de üstlendi. Bu sorunun çözümü için hep beraber çalışacağız. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“MÜLKİYET HAKKI KUTSAL BİR HAKTIR”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz toplantıda yaptığı konuşmada, “Birçok kez Sayalar Mahallemize ziyarette bulunduk. Mahallemizde bugüne kadar yapılmamış, eksik kalmış hizmetleri yaptık, yapıyoruz. Bugün yaptığımız toplantı, sizleri en çok ilgilendiren bir toplantı. Çünkü mülkiyet hakkı çok kutsal bir haktır. Her ne kadar bu tapular Sayalar’da yaşayan vatandaşlarımızın tapuları olmasa bile, bu topraklar üzerinde 150 yıla yakındır çiftçilik yapan, hayvancılık yapan, bu toprakları bekleyen, geçimini, çocuklarını bu topraklardan büyüten hemşehrilerimizin tapu probleminin çözülmesi, onların rahat bir uyku uyuyabilmesi için bir takım girişimlerde bulunduk. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Genel Müdürlerimizle yaptığımız uzun süreli istişareler neticesinde, daha önce çıkarılan özel bir yasa ile Çatalca’da 5 köyümüz, Silivri’mizde de Danamandıra, Sayalar ve Çayırdere olmak üzere 3 köyümüzü ilgilendiren bir yasanın getirdiği çalışmalar neticesinde, Sayın Bakanımız bu sorunun yerinde, hızlı ve sağlıklı bir şekilde çözülebilmesi için bu tapuların hak sahiplerinin tespitinin, kıymet takdirlerinin yapılmasının yetkisini Silivri Belediyesine verdi. Resmi yazı elimize geçti. Bu andan itibaren Silivri Belediyesi bu 3 köydeki tapuları dağıtmakla Bakanlık tarafından görevlendirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“ENGELLERİ EL ELE AŞACAĞIZ”

Hak sahiplerine tapuların verilmesi için karşılarına çıkacak engelleri istişarelerle aşacaklarını ifade eden Başkan Yılmaz, “Sayalar Mahallemizin yerleşik alanı içerisinde kalan 40 tane arazinin hak sahiplerinin belirlenmesi, kıymet takdirlerinin yapılması ve bakanlık olurunun alınmasının ardından sizlere tapularınızın dağıtımını gerçekleştireceğiz. Burada karşılaştığımız sorunlar da bu 40 arazinin içerisinde 2014 yılından önce yapılmış bir yapının bulunma şartı arandı. Kırsal Yerleşik Alanın dışında tarlalarımız da var. Yapacağımız istişarelerle el ele vererek bu engelleri de aşacağız. Bu 3 köydeki tapu probleminin tamamına yakınını çözeceğiz. Burada karşılaştığımız problemlerden birisi de İSKİ’nin taşkın alanı ilan ettiği alanda kalan arazilerimiz var. Bunların satışı İSKİ’den olumsuz yazı gelmesi nedeniyle yapılamıyor. Mesela 10.000 m2 bir alan var, 1000 m2’si taşkın alanında kalmış ama tamamını etkiliyor. Bu sorunu da 10.000 m2 alanın 1000 m2’sini ifraz ederek kalan 9000 m2’yi ilgilisine satmayı düşüneceğiz. Sayalar Mahallemizdeki planlarda mevcut nüfusun neredeyse 30 katına göre sosyal donatı alanları bırakılmış. Biz bu sosyal donatıları da Silivri Belediyesi olarak planları yaparken küçülterek, Sayalar’ın ihtiyacına göre reelize ederek kalan kısımların da satışını mümkün kılacağız. Bu problemlerin çözümü için ortaya koyduğumuz iradeyi beyan etmek için sizlerle bir araya geldik. Hep beraber bu sorunları çözeceğiz. İnşallah tapularınızı dağıtmak da Silivri Belediyesi olarak bizlere nasip olur.” ifadelerini kullandı.

Sayalarlı hak sahipleri, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a tapu sorunlarının çözümü için yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Toplantı, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

