İntihar gibi kaza

Kocaeli'nin Derinci ilçesi Kocaeli'nde dönülmez kavşaktan U dönüşü yapan sürücü kazaya sebep oldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İntihar gibi kaza
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kocaeli’nin Derinci ilçesi Kocaeli’nde dönülmez kavşaktan U dönüşü yapan sürücü kazaya sebep oldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Derince liman ışıklarında meydana geldi. Trafik yoğunluğunun çok fazla olduğu D-100 karayolunda bir sürücü, dönülmez kavşağa aniden daldı. Bu esnada hızlı bir şekilde Derince istikametine ilerleyen sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı. Dönülmez yerden dönmeye çalışan sürücüye bir başka otomobil çarptı. Otomobil ardından sağ şeritte ilerleyen bir başka otomobile çarptı. Araçlar savrulurken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb