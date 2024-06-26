İş yerini kurşunlayan silahlı maganda kamerada

Tekirdağ Çorlu'da bir iş yerine ateş açan maganda kameraya yansıdı.

İş yerini kurşunlayan silahlı maganda kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ Çorlu’da bir iş yerine ateş açan maganda kameraya yansıdı.

Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi civarında bulunan bir yedek parçacı dükkanı önüne gece yarısı gelen bir şahıs, çıkardığı tabancayla kapalı durumdaki iş yerine doğru ateş açtı. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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Sabah olayın fark edilip polise bildirilmesi üzerine silahlı magandanın yakalanması için çalışma başlatıldı.