İstanbul'da 2 ilçede 500 milyon liralık kaçak oto yedek parçaları ele geçirildi

İstanbul’un Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri 500 milyon lirayı bulan 204 bin 763 araç yağ filtresi, yakıt filtresi, klima filtresi ve mazot filtresinden oluşan gümrük kaçağı otomobil yedek parçası ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iki ilçede kaçak oto yedek parçası tespit edildi.

Emniyet ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şahıslara yönelik, Bağcılar ve Bahçelievler ilçelerinde bulunan işyeri, depo ve araçlara gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lirayı bulan 204 bin 763 araç yağ filtresi, yakıt filtresi, klima filtresi ve mazot filtresi ele geçirildi.

Gümrük kaçağı ürünlere el konulurken, yakalanan emniyete götürülen şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan soruşturma açıldığı öğrenildi. Zanlılar ile ilgili başlatılan tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, operasyon anı polis kamerasına yansırken, soruşturma kapsamında ele geçirilen yedek parçalar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün avlusunda sergilendi.