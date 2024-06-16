İstanbul'da bayramın 1. gününde yollar boş kaldı

Kurban Bayramı'nın 1. gününde 9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların İstanbul'u terk etmesiyle yollar boş kaldı. E-5 kara yolunda boş kalan yollar havadan görüntülendi.

İstanbul'da bayramın 1. gününde yollar boş kaldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kurban Bayramı’nın 1. gününde 9 günlük bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların İstanbul’u terk etmesiyle yollar boş kaldı. E-5 kara yolunda boş kalan yollar havadan görüntülendi.

Bayram tatilinin 9 gün olması yönünde alınan karar sonrası tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul’u terk etti. Kurban Bayramı’nın 1’inci gününde yollar boş kaldı. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 10 olarak ölçümlendi. Anadolu Yakası Maltepe-Kadıköy E-5 kara yolu üzerinde boş kalan yollar havadan görüntülendi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb