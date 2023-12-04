İstanbul'da depremden kaçış kamerada

Bursa’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da da hissedildi. Depreme Bağcılar İstoç Otopazarı’ndaki dükkanlarda yakalanan vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.

Bursa’nın Gemlik ilçesi merkez üssü olan 5.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı İstanbul’da da paniğe neden oldu. Bağcılar İstoç Otopazarı’nda dükkanda oturanlar sarsıntıyla birlikte büyük panik yaşadı. Vatandaşların kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde içeride oturanların kendilerini dışarıya attığı kimisinin de otoparktaki araçlarına binerek kaçmaya çalıştıkları görülüyor.