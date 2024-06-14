İstanbul'da gün batımında şimşekler gökyüzünü aydınlattı

İstanbul'da gün batımında peş peşe çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Şimşeklerin ardından sağanak yağmur kentin birçok bölgesinde etkili oldu.

İstanbul'da gün batımında şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İstanbul’da gün batımında peş peşe çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Şimşeklerin ardından sağanak yağmur kentin birçok bölgesinde etkili oldu.

İstanbul’da gün boyu etkili olan sıcak hava, akşam yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı. İstanbul’da günbatımında etkili olan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Zaman zaman sağanak yağmurla beraber çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb