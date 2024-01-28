İstanbul'da kafeteryada silahlı saldırı kamerada: Motokurye kıyafetiyle gelip ateş açtı, kaçarken bıçaklandı

Kağıthane’de motokurye kıyafetiyle kafeteryaya gelen silahlı saldırgan, husumetlisine ateş açtı. Kaçarken kafeteryada yakalanan saldırgan önce dövüldü sonra da kalçasından bıçaklandı. Saldırı anı kameralara yansırken, polis hem silahla ateş edeni hem de bıçaklayanı gözaltına aldı.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, bir kafeteryaya gelen Olcay Ç. (26) arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. O esnada kafeteryaya, motokurye kıyafetiyle gelen ve kask takan Rasim O.S. (23), husumetlisi Olcay Ç.’ye silahla ateş açtı. Saldırı sonucu Olcay Ç. bacaklarından vurularak yaralanırken, kaçmaya çalışan Rasim O.S. ise kalabalık tarafından önce darbedildi sonra da S.T. (17) tarafından baldırından bıçaklandı. Saldırı anı ise kameralara yansıdı.

Husumetlisini vurdu, kaçarken bıçaklandı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polisten ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacaklarından vurulan Olcay Ç., ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Rasim O.S. ise yine ambulansla Kağıthane’deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis saldırganı da yaralayanı da gözaltına aldı

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, Rasim O.S.’nin üstünde ele geçirdiği ruhsatsız tabancaya el koydu. Rasim O.S.’yi kaçarken bıçaklayan S.T. ise polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından “kasten yaralama” suçundan adliyeye sevk edilen S.T., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bıçaklanan saldırgan tedavi sonrası tutuklandı

Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Rasim O.S. ise “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan Rasim Orkun S.’nin emniyette çeşitli suçlardan 9 adet, Olcay Ç.’nin ise 3 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.