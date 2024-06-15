İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu devam ediyor

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk devam ediyor. Bugün İstanbul Havalimanı’ndan 1598 sefer gerçekleşmesi planlanırken, 259 bin 321 yolcu havalimanını kullanacak.

9 günlük bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle bayram arifesinde de İstanbul Havalimanı’nda yoğunluk yaşandı. Yoğunluk nedeniyle terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluştu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri giriş kapıları ve X-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan daha hızlı geçişini sağlıyor. Bu arada uçuş saatini bekleyen çocuklar havalimanı içinde bulunan çocuk oyun alanında vakit geçirdi.

“Havalimanı çok yoğun”

Bayram tatilini Akçay’da geçireceğini ifade eden Neslihan Tarakçı, "Havalimanı inanılmaz yoğun, biletlerimizi bir ay önce aldığımız için bilet bulmakta bir zorluk yaşamadık o yüzden biraz şanslıyım. Herkese iyi bayramlar" dedi. Yolculardan Selma Ekşi ise, "Bayram tatilini ablamın yanında geçirmek için Edremit’e gidiyoruz. Herkesin bayramı kutlu olsun, çok mutlu olsun" dileğinde bulundu.