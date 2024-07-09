İstanbul trafiğine nefes olan otoyolda, gişe sayısının azaltılması, yoğunluğa sebep oluyor

İstanbul’da trafiğe nefes aldırması için yapılan Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki çalışan gişelerin azlığı vatandaşlara çile çektiriyor. ICA tarafından işletilen otoyolda tasarruf etmek için çalışan gişe sayısının azlığı vatandaşların tepkisine sebep oluyor.

Özellikle trafiğin yoğun olduğu akşam saatlerinde 11 gişeden sadece 3’ünün çalışması, gişe önünde trafik yoğunluğuna sebep oluyor. Odayeri Gişeleri’ni kullanan vatandaşlar, durumu tepki göstererek, akşam saatlerinde 3 gişeye mahkum edildiklerini ve dakikalarca beklemek zorunda olduklarını iddia ettiler. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde gişe sayısının arttırılmasını isteyen vatandaşlar, çile çekmekten bıktıklarını belirttiler. E-5 ve E-6’nın yoğun trafiğinden kaçarak, Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullandıklarını ifade eden vatandaşlar, burada da gişe azlığı problemiyle yüz yüze kaldıklarını kaydettiler.

İstanbul Havalimanı’na ulaşmak için otoban kullanan vatandaş, Avcılar - Havalimanı gidiş-geliş için 221 lira ücret alındığına dikkat çekerek, ’’Böyle bir ücret ödenen şehir içi otobanda yeterli hizmetin verilmemesi vatandaşlara saygısızlıktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bu konuyu inceleyip işletmedeki aksaklıkları gidermesini istiyoruz’’ dedi.