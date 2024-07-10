İstanbul ve Tekirdağ'da göçmen kaçakçılarına darbe

Tekirdağ ve İstanbul'da insan kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı.

İstanbul ve Tekirdağ'da göçmen kaçakçılarına darbe
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ ve İstanbul’da insan kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı.

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Tekirdağ ve İstanbul illerinde operasyon düzenlendi. Ekiplerce icra edilen operasyon 5 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4 şüpheli tutuklanırken, 1 şahıs ise adlı kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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