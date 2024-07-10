İstanbul ve Tekirdağ'da göçmen kaçakçılarına darbe
Tekirdağ ve İstanbul'da insan kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı.
Tekirdağ ve İstanbul’da insan kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı.
Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik Tekirdağ ve İstanbul illerinde operasyon düzenlendi. Ekiplerce icra edilen operasyon 5 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4 şüpheli tutuklanırken, 1 şahıs ise adlı kontrol kararıyla serbest bırakıldı.