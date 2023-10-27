İtalya'da gemide kalp krizi geçiren Kocaelili kaptan yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki gemi kaptanı Güngör Uzunel, İtalya açıklarında gemide geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

İtalya'da gemide kalp krizi geçiren Kocaelili kaptan yaşamını yitirdi
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki gemi kaptanı Güngör Uzunel, İtalya açıklarında gemide geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Uzak yol gemi kaptanlığı yapan Çayırovalı Güngör Uzunel (48), İtalya açıklarında gemide kalp krizi geçirdi. Uzunel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Türkiye’ye getirilen Uzunel’in cenazesi, Çayırova Merkez Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman