İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partinin kuruluş amacından ve ilkelerinden uzaklaştığını ileri sürerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa etti. İzsiz, partinin kuruluş amacından ve ilkelerinden uzaklaştığını ileri sürdü. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, istifasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Merkez sağa yeni bir anlayış ve heyecan getirmek üzere kurulan ve bizim de bu boşluğu doldurmak amacıyla dahil olduğumuz İYİ Parti’nin kuruluş amacı ve ilkelerinden uzaklaşması, genel seçim süreci, genel seçim sonrasında yapılan kongre; yerel seçim süreci ve sonrasındaki yapılanmanın partiyi varoluş amacından kopardığını, sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim."