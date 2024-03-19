Jandarmadan yasaklı maddeye geçit yok: 4 kişi yakalandı

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadelede 4 kişi yakalandı.

Jandarmadan yasaklı maddeye geçit yok: 4 kişi yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadelede 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi’nde durdurulan bir araçta bulunan Ş.Ç. ve B.K.’ye yapılan üst aramasında 3 adet uyuşturucu hap ve içime hazırlanmış halde 1.92 gram esrar ele geçirildi.

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Şarköy Mürefte Mahallesi’nde ise İ.T.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 148 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Muratlı Kazım Dirik-Turan Mahallesi’nde S.S. isimli şahsın evinde yapılan arama sonucunda; 94 gram bonzai ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Toplamda 4 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.