Kalp krizi geçiren polis Kızıltaş gözyaşları arasında uğurlandı
Balıkesir'de dün akşam halı sahada top oynarken fenalaşan polis memuru Orkun Kızıltaş gözyaşları arasında uğurlandı.
Balıkesir’de dün akşam halı sahada top oynarken fenalaşan polis memuru Orkun Kızıltaş gözyaşları arasında uğurlandı.
Dün akşam halı sahada top oynarken fenalaşarak hayatını kaybeden polis memuru Orkun Kızıltaş Zağnos Paşa Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası göz yaşları arasında uğurlandı. Polis memuru Orkun Kızıltaş Balıkesir Çınardere kabristanında toprağa verildi.
Cenazeye Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kaymakam Metin Arslanbaş, Turgay Hakan Bilgin, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Jandarma İl Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, daire müdürleri, polis arkadaşları ve vatanlar katıldı.