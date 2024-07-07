Kamyonun kasasındaki pazar çöpleri cadde ortasında alev aldı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde seyir halinde olan kamyonun kasasında bulunan pazar çöpleri alev aldı. Cadde ortasında alev alan kamyonun kasası itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Arabacıalanı Mahallesi Çark Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede kurulan pazardan geriye kalan çöpler temizlik işleri müdürlüğü ekiplerince belediyeye ait kamyonun kasasına yüklendi. Cadde üzerinde Serdivan Belediyesi’ne doğru seyir halinde olan 54 TR 469 plakalı kamyonun kasasında bulunan çöpler henüz bilinmeyen sebepten dolayı bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yolun sağ tarafına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sebebi ile bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Soğutma çalışmaları için kasadaki malzemeler yola döküldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları esnasında kısa süreli iki yönlü trafiğe kapatılan yolda, sürücüler alternatif güzergahları kullandı. İş makinesi yardımı ile temizlenen yol tekrar trafiğe açılarak ulaşım normal seyrine döndü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.