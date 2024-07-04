Kapaklı'da kumar oynayan 9 kişiye 57 bin lira ceza

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynayan 9 şahsa 57 bin 835 lira ceza kesildi.

Kapaklı'da kumar oynayan 9 kişiye 57 bin lira ceza
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ Kapaklı’da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kumar oynayan 9 şahsa 57 bin 835 lira ceza kesildi.

Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan B. Kıraathanesi’nde meydana geldi. Kapaklı genelinde kumar oynanması ve oynatılmasına karşı yapılan çalışmalarda B. Kıraathanesi’nde 9 kişinin kumar oynadığı gören ekipler, masa üzerinde bulunan 2 bin 120 lira ve 52 adet oyun kağıdına el koydu. Ayrıca kumar oynayan 9 kişiye ise 57 bin 825 lira ceza kesildi.

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İş yeri sahibi B.V. ve iş yerinde çalışan ocakçı M.A. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem başlatıldı.