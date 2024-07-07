Karadenizliler, 9. Geleneksel Piknik Şöleni Gerçekleştirildi

Çanta Karadenizliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 9. Geleneksel Piknik Şöleni, bugün Büyükçavuşlu Piknik Alanı'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte sürpriz hediye çekilişleri de yapıldı.

Karadenizliler, 9. Geleneksel Piknik Şöleni Gerçekleştirildi
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Dernek Başkanı Fatih Erboy, etkinlikte yaptığı konuşmada, dernek üyeleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve Karadeniz kültürünü yaşatmak amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlediklerini belirtti.
Etkinliğe katılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “Çanta Karadenizliler Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin dokuzuncusunu düzenlediği geleneksel piknik şölenine katıldık. Davetleri ve sıcak karşılamaları için Dernek Başkanı Fatih Erboy’a ve kıymetli yönetimine yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.
 

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4dosgb
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4dosgb
Karadenizliler, 9. Geleneksel Piknik Şöleni Gerçekleştirildi
Karadenizliler, 9. Geleneksel Piknik Şöleni Gerçekleştirildi
Karadenizliler, 9. Geleneksel Piknik Şöleni Gerçekleştirildi
Karadenizliler, 9. Geleneksel Piknik Şöleni Gerçekleştirildi
Karadenizliler, 9. Geleneksel Piknik Şöleni Gerçekleştirildi