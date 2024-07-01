Karavan sektöründe Haziran'da bayram bereketi

Son dönemde hızla yükselen tatil maliyetleri insanları daha ekonomik alternatif tatil seçeneklerine yöneltti. Her geçen gün karavana talebin arttığını belirten Karavan Show Eurasia fuarı organizatörü BİFAŞ AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selçuk Çetin Haziran ayında bayram tatilinin de etkisiyle karavan satışları ve kiralamaların üreticinin yüzünü güldürdüğünü, ortalamanın yaklaşık 3 katı kadar karavan satışı ve kiralaması yapıldığı bilgisini verdi. Çetin “Özellikle uzun bayram tatillerinde karavan ve çadıra büyük rağbet oluyor. Tüketiciler, pahalı otel konaklamalarına karşı uygun fiyatlı bir alternatif olarak karavan ve çadır kampına daha fazla ilgi gösteriyor. Bu eğilim, üreticilerin siparişlere yetişmekte zorlanmasına neden oldu. Bazı karavan üreticileri aylar sonraya siparişleri teslim edebiliyor. İnsanlar ekonomik, doğayla iç içe bir tatile yöneldi.” dedi.

Çetin, özellikle son yıllarda hızla artan konaklama fiyatları dolayısıyla diğerlerine oranla daha az maliyetli olan karavanlara talepte artış olduğunu, bu talebin de etkisiyle son 5 yılda 1000’e yakın karavan ve çadır üretici firması kurulduğunu dile getirdi. Çetin “4 kişilik bir ailenin 1 haftalık otel konaklama fiyatları bölge ve tesise göre değişmekle birlikte, ulaşım yeme içme dahil yaklaşık 100 bin TL civarına yaklaştı. Elbette özelliklerine göre bundan ucuzu ya da çok daha pahalısı da mümkün. Oysa 200-300 bin TL ye bir çekme karavan alıp ömür boyu istediğiniz zaman ve istediğiniz kadar tatil yapabiliyorsunuz. Karavanları satın almak yerine kiralamak da mümkün. Çekme karavanda günlük 2 bin, moto karavanda 3 bin lira civarında kiralama ücretleri var. Parklardaki konaklama ücretleri ise günlük 1000 lira civarında seyrediyor. Görüldüğü gibi karavan tatili çok daha ekonomik” Dedi.

Bifaş tarafından düzenlenen fuarda her geçen yıl ziyaretçi sayısının arttığına dikkat çeken Çetin ”Hızla büyüyen Türkiye karavan sektörü üretim hacmi 1 milyar dolarlık bir seviyeye yaklaştı. Geçen sene fuarda tüm karavanlarını 2 günde satarak sipariş rekorları kıran firmalar oldu. Firmalar fuarda kampanyalar ve fuara özel fiyatlandırma yaptıkları için de ziyaretçiler büyük ilgi gösteriyor. Ayrıca her bütçeye uygun çeşitli özelliklerde karavanlar sergileniyor. 300 bin den 5 milyon TL ye kadar seçenekler var. Bu yıl İstanbul Fuar Merkezi’nde 24 -28 Eylül 2024 tarihinde Karavan Show Eurasia Fuarı ve Tiny House Show Fuarı eşzamanlı olarak düzenlenecek. Yurtdışından da çok fazla talep geliyor. Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Avrasya bölgesinden de önemli alıcılar ve yatırımcılar ağırlanacağı organizasyonda karavan çeşitleri, mobil evler, çadırlar, kamp ürünleri başta çelik, ahşap, konteyner, prefabrik, bungalov, glamping evler yer alacak. Fuarda en yeni, gelişmiş tasarımlar sergilenecek.” Dedi.