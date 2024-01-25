Kartepe'de menü ve fiyat denetimi

Kartepe’de ekipler, Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ocak’ta yürürlüğe giren fiyat etiketi yönetmeliği dolayısıyla ilçe genelinde denetim yaptı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanması sonrasında 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Alınan bu karar sonrasında Kartepe genelinde denetim yapıldı.

Fiyat etiketi yönetmeliğine göre; hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak.

Bu çerçevede, Kocaeli Büyükşehir, Kartepe Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde denetim yaptı. İşletmelere yönetmelik hakkında bilgi veren ekipler, uyulmaması durumunda idari ceza uygulanacağı bildirildi.