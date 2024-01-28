Kasımpaşa'da taksiciyle yumruklu yol verme kavgası kamerada: '10 kişi bir adama mı giriyorsunuz'

Kasımpaşa’da biri taksici iki sürücü arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı. Küfürleşme üzerine aracından inen taksiciye diğer sürücü yumruklar savurdu. Taksicinin de karşılık vermesiyle çıkan kavgayı vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşananlar kameralara anbean yansırken bir kadın, “10 kişi bir adama mı giriyorsunuz” diye tepki gösterdi.

Olay, dün öğle saatinde Beyoğlu Kasımpaşa semti Camiikebir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir taksici ile sürücü arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada küfürleşmenin başlaması üzerine aracından inen taksici ile sürücü birbirine girdi.

Kavgada sürücü taksiciye yumruklar savururken, taksici de ona karşılık verdi. Vatandaşların araya girmesiyle ayrılan taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Kavga sonrası taraflar araçlarına binip olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar kameralara anbean yansırken bir kadın, “10 kişi bir adama mı giriyorsunuz” diye tepki gösterdi.