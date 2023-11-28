Kaymakam Memiş, fırtınadan zarar gören vatandaşları ziyaret etti

Burhaniye ilçesinde, önceki gün yaşanan fırtına bazı işyerleri ile evlere zarar verdi. Belediye ekipleri fırtınadan zarar gören yerlerde çalışma başlatırken, Kaymakam İlyas Memiş de fırtınadan zarar gören mahalleleri ziyaret etti.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Menmiş, fırtınadan zarar gören, Öğretmenler, İskele, Ören ve Aliçetinkaya mahallelerinde incelemelerde bulundu. Mahalle muhtarlarından bilgi alan Kaymakam, zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Kaymakam İlyas Memiş’e teşekkür eden Ali Çetinkaya Mahalle Muhtarı Okan Seçen, “Orjan ve Haberkent Sitelerinde sular çekildi. Hasar tespiti yapıldı. Orjan’daki elektrik arızaları da giderilmeye çalışılıyor. Allah beterinden korusun” dedi. İnceleme gezisinde, İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş ve İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak da Kaymakam İlyas Memiş’e eşlik etti.