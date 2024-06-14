Kaymakam Toğan'dan Kurban Bayramı Mesajı

Toğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili Silivri’li hemşehrilerim; Bayramlar, toplum olarak birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirdiğimiz, sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu paylaştığımız özel günlerdir. Bir Kurban Bayramı’nı daha idrak etmekte, onun rahmet ve bereketiyle buluşmaktayız."

Bayramların, eşin, dostun, akrabanın, hastaların ve büyüklerin ziyaret edildiği, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı sevgi ve mağfiret günleri olduğunu belirten Toğan, mesajını şu dileklerle tamamladı:

"Bu vesile ile çok kıymetli şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin, tüm Silivri’li hemşehrilerimizin, ilçemizde görev yapan çalışma arkadaşlarımın ve basın mensuplarımızın Mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik eder, bayramın bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diler, herkese sevgi ve saygılarımı sunarım."