Kırklareli'de firari hükümlü yakalandı

Kırklareli'de 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kırklareli'de firari hükümlü yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kırklareli’de 44 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesinde polis ekipleri aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde 44 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.P.’nin bulunduğu adres belirlendi. Ekipler hükümlü şahsa yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda hükümlü yakalandı.

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Yakalanan hükümlü S.P., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.