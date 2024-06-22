Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 1 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli’nde ayçiçeği tarlasında ekili 1 milyon 5 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevir bitkileri olay yerinde yakılarak imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaağaç köyünde ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerin tarlada dron ile yaptığı inceleme neticesinde 1 milyon 5 bin 200 kök Hint keneviri tespit edildi. Kenevir bitkileri olay yerinde yakılarak imha edildi. Tarla sahipleri O.E. ve İ.Z. ise ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.