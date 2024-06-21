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- Kırklareli'nde yaşanan dolunun hasar tespiti tamamlandı: 150 dekar tarım alanı zarar gördü
Kırklareli'nde yaşanan dolunun hasar tespiti tamamlandı: 150 dekar tarım alanı zarar gördü
Kırklareli'nde geçtiğimiz hafta yaşanan dolunun hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 150 dekar tarım alanı, 236 konut ile 100 araç zarar gördü.
Kırklareli’nde geçtiğimiz hafta yaşanan dolunun hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 150 dekar tarım alanı, 236 konut ile 100 araç zarar gördü.
Kırklareli’nin Üsküp beldesi ile Üsküpdere, Bayramdere, Asilbeyli, Hacıfaklı, Kızılcıkdere ve Kavakdere köylerinde 14 Haziran Cuma günü dolu etkili olmuştu. Dolunun ardından başlatılan hasar tespit çalışması tamamlandı.
Yapılan hasar tespit çalışmasında 150 dekar tarım alanı, 236 konut ile 100 aracın zarar gördüğü belirlendi.