Kırkpınar'da bugün 40 başpehlivan kol bağlayacak
Edirne'de bu yıl 663.'sü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin üçüncü gün müsabakaları dün rakiplerini yenerek adını üst tura yazdıran pehlivanların güreşleriyle başladı. Bugün öğle saatlerinde 40 başpehlivan kol bağlayacak.
Edirne’de bu yıl 663.’sü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin üçüncü gün müsabakaları dün rakiplerini yenerek adını üst tura yazdıran pehlivanların güreşleriyle başladı. Bugün öğle saatlerinde 40 başpehlivan kol bağlayacak.
663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde heyecan küçük boy pehlivanların güreşleriyle başladı. Sabahın erken saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydanı’na gelen pehlivanlar, kule hakemlerinin çağrısıyla hazırlıklarını tamamladı. Minikler, yağlanmanın ardından rakipleriyle kol bağladı.
Kule hakemlerinin çağrısıyla kuralarını çekecek olan başpehlivanlar, hazırlıklarını tamamlamasının ardından dualı çayıra çıkacak. Kırkpınar’da 40 başpehlivan kol bağlayacak. Rakiplerini yenen başpehlivanlar, adını bir üst tura yazdıracak. Müsabakalar 7 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle tamamlanacak.