Kırkpınar'da büyük şok, geçmiş yılların şampiyonları çeyrek finale kalamadı

Edirne Sarayiçi Er Meydan’ında düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde öğle saatlerinde ilk tur ve ikinci turla başlayan başpehlivanlık müsabakaları üçüncü tur müsabakalarıyla sona erdi. 54 başpehlivanın kıyasıya mücadele ettiği güreşlerin ikinci turunda erken final yaşandı. Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil’e yenilen başpehlivan Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti.

Geçmiş şampiyonlar çeyrek finali göremedi

Gürbüz’ü yenen Yeşil Yeşil, üçüncü tura yükseldi. Üçüncü tur müsabakaların Yeşil Yeşil ise rakibi Ertuğrul Dağdeviren’e mağlup oldu. Başpehlivan Recep Kara, Serhat Gökmen’e, Orhan Okul’u da Cengizhan Şimşek’e yenildi.

Çeyrek finalistler belli oldu

Yarın Sarayiçi Er Meydan’ında saat 13.00’te başlayacak olan başpehlivanlık çeyrek final müsabakalarında İsmail Balaban, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Ertuğrul Dağdeviren, Cengizhan Şimşek, Fatih Atlı, Mustafa Taş ve Tanju Gemici güreşecek.