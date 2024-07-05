Kırkpınar'da geleneksel 'Ağa Karşılama' töreni yapıldı

Edirne’de bu yıl 663’üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci günü ’Ağa karşılama’ ritüeliyle başladı.

Kırkpınar’ın önemli geleneklerinden biri olan ağa karşılama ritüeli Selimiye Camii Meydanı’nda gerçekleştirildi. 663’üncü Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim’i, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş karşıladı.

Kortej, hep birlikte Atatürk Anıtı’na yürüyüş gerçekleştirip Kırkpınar çelenginin sunumu gerçekleştirdi. Buradaki programa Edirne Valisi Yunus Sezer’de katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından söz ve bestesi merhum Beyazıt Sansı’ya ait Kırkpınar Marşı söylendi. Kortej, Pehlivan Mezarlığı’na giderek, Kırkpınar efsanesi Adalı Halil ve Kara Emin pehlivanların mezarına karanfil bıraktı. Tören, yapılan duaların ardından sona erdi.

Başkan Akın ve Ağa Seyfettin Selim konuşmalarında pehlivanlara başarılar diledi. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de Kırkpınar tarihinde ilk kez uygulanan lig formatına dikkat çekerek, son 40 yılın en güzel Kırkpınarı’nın gerçekleştirileceğini ifade etti.