Kızgın yağ yangına sebep oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evde kızgın yağdan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Kızgın yağ yangına sebep oldu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir evde kızgın yağdan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Tuzla Caddesi Arzu Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfakta yemek yapıldığı esnada ocakta unutulan kızgın yağ yangına sebep oldu. Alevleri gören ev sahibi panikle itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Mutfak bölümünde sadece aspiratör kısmında zarar oluşurken yaralanan olmadı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Olayla ilgili inceleme başladı.